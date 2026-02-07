Мастер-класс по фотограммам с письменной практикой
уточняй у организатора
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от 1300₽ до 1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Фотограммы — бескамерная техника создания изображений на фотобумаге. Мастер-класс проходит в аутентичной фотолаборатории из 80-х. Для создания фотограмм не требуется опыта в фотографии. На мастер-классе будешь создавать визуальные образы и писать собственные абсурдные и чудесные истории. Место проведения: около Смольного собора, метро Чернышевская. Точный адрес сообщается при записи на мастер-класс. Стоимость: 1500 руб. / чел. — приходишь на мастер-класс один 1300 руб. / чел. — при записи вдвоём Запись в ТГ
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