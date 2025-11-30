Мастер-класс по Чатуранге Дандасана
наб. канала Грибоедова 156, 3 этаж, код двери 7890#
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Чатуранга Дандасана — красивая базовая форма, которую мало кто любит, но за плечами которой стоят все нижние балансы на руках и вся сила практики и духа. Что тебя ждёт: — Лекционная часть: разберёшь работу мышц внутри формы, биомеханику движения и подводящие упражнения. — Практическая часть: сделаешь саму практику, используя все знания и фишки из лекционной части, которые приблизят тебя к этой форме. Помни, вся сила кроется в регулярности. Бери с собой блокнот, чтобы ничего не забыть.
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