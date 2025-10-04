Идея, как провести субботу в Петербурге: отправиться в особняк XIX века на мастер-класс по акварели, на котором ты напишешь красочную иллюстрацию лаванды. Мастер-класс проведёт Мария Спивак — профессиональный архитектор-художник, каллиграф, ботанический иллюстратор. Специально к событию подготовят все необходимые материалы: референсы разной сложности (как для новичков так и для опытных художников), лист хлопковой бумаги, краски, кисти. Под чутким руководством Марии ты создашь уникальную иллюстрацию одного из самых красивых и романтичных цветков — лаванды. По окончанию события картина останется с тобой.