Мастер-класс по акварели «Лаванда»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
Идея, как провести субботу в Петербурге: отправиться в особняк XIX века на мастер-класс по акварели, на котором ты напишешь красочную иллюстрацию лаванды. Мастер-класс проведёт Мария Спивак — профессиональный архитектор-художник, каллиграф, ботанический иллюстратор. Специально к событию подготовят все необходимые материалы: референсы разной сложности (как для новичков так и для опытных художников), лист хлопковой бумаги, краски, кисти. Под чутким руководством Марии ты создашь уникальную иллюстрацию одного из самых красивых и романтичных цветков — лаванды. По окончанию события картина останется с тобой.
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