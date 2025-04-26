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Мастер-класс «Нерпы на керамике»
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
4200₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс от «Простых вещей»: как красивая керамика поможет сохранить балтийских нерп? Фонд друзей балтийской нерпы, который защищает ластоногих животных Финского залива, недавно отметил свое 10-летие. Чтобы отпраздновать это событие, проект «Простые вещи» выпустил специальную коллекцию с нерпами. В Нормальном месте пройдет мастер-класс: участники украсят деколью с нерпами знаменитый стакан «с пальцем» и блюдце. Деколь — это способ переноса изображения на керамику или стекло, похожий на переводные татуировки из детства. Картинка сначала печатается на специальной бумаге, а затем аккуратно «переводится» на поверхность изделия. Название технологии происходит от английского decal, что означает именно такой переводной рисунок. Готовую чайную пару можно будет забрать в «Нормальном месте» через 1,5-2 недели. Мастерские «Простые вещи», где работают взрослые люди с ментальными особенностями, выпустили специальную коллекцию простых вещей с нерпами: кружки, тарелки, значки, открытки, стикеры. Эта коллекция — поздравление Фонда друзей балтийской нерпы, и 10% от продаж идут на помощь фонду. Его сотрудники лечат и реабилитируют щенков балтийских кольчатых нерп, исследуют их среду обитания, проводят образовательные кампании. Где можно купить вещи с ластоногими до конца апреля: — открытки, значки, стикерпаки — в сети магазинов «ВкусВилл»; — кружки, тарелки, украшения — в общественном пространстве Нормальное место (Кожевенная, 34) и в инклюзивном кафе «Огурцы» (наб р. Фонтанки, 96); — на сайте «Простых вещей» https://shop.prostieveschi.ru/baltiyskie-nerpi/
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