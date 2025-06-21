Тебя ждет наслаждение звуками тибетских чаш и вибрационный массаж всего тела. Вибрационная и звуковая волна глубоко и мягко расслабляет мышцы и внутренние органы, проводит внутренний массаж, восстанавливает дыхание и работу сердца. Как проходит сеанс: Мастер мягко касается или водит чашами по телу, создавая звуковые волны и вибрации. Клиент лежит удобно, расслабляясь под звуки, которые погружают в состояние медитации и гармонии. Результат : - Снижение уровня стресса и тревоги, - Обретение гармонии в теле и уме, - Улучшение концентрации и внимания, - Уменьшение болевых ощущений, за счет тотального расслабления, - Оздоровление организма. Ведущая: Мария Красных, сертифицированный терапевт-практик и преподаватель йоги.