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Массаж тибетскими чашами и звукотерапия

студия йоги Plunge, Набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 7890#

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+

Про событие

Тебя ждет наслаждение звуками тибетских чаш и вибрационный массаж всего тела. Вибрационная и звуковая волна глубоко и мягко расслабляет мышцы и внутренние органы, проводит внутренний массаж, восстанавливает дыхание и работу сердца. Как проходит сеанс: Мастер мягко касается или водит чашами по телу, создавая звуковые волны и вибрации. Клиент лежит удобно, расслабляясь под звуки, которые погружают в состояние медитации и гармонии. Результат : - Снижение уровня стресса и тревоги, - Обретение гармонии в теле и уме, - Улучшение концентрации и внимания, - Уменьшение болевых ощущений, за счет тотального расслабления, - Оздоровление организма. Ведущая: Мария Красных, сертифицированный терапевт-практик и преподаватель йоги.

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