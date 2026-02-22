Масленица на острове Эпштейна
Лиговский 50 корпус 16
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от 200₽ до 300₽
Возраст 16+
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Про событие
Будешь провожать масленицу на острове Эпштейна в Ионотеке. Блинчики с начинкой и не только. Большой концерт. Играют группы: Mamabublikass, Недотрога, Михаил, Кофейный панч, Zaxarik228, КСБ кавер бро, Вибратон TV, TRUPI CLOWNOW, Вышел Покурить cover band, Justin Bieber DJ Set Билеты на входе 300/200р с репостом анонса https://t.me/ionoteka_telegram/7662 Регистрация пожрать блинов по ссылке в тг.
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