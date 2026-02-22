ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Масленица на острове Эпштейна

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Будешь провожать масленицу на острове Эпштейна в Ионотеке. Блинчики с начинкой и не только. Большой концерт. Играют группы: Mamabublikass, Недотрога, Михаил, Кофейный панч, Zaxarik228, КСБ кавер бро, Вибратон TV, TRUPI CLOWNOW, Вышел Покурить cover band, Justin Bieber DJ Set Билеты на входе 300/200р с репостом анонса https://t.me/ionoteka_telegram/7662 Регистрация пожрать блинов по ссылке в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста