Это не просто гуляние, а генератор дворового счастья. Забудь про скучные сценарии, здесь правят бал энергия, смех и соседское единство. Программа-максимум: 12:00 — Официальный старт весны. Зажигательное шоу, первый блин на удачу и заряд праздничной энергии Зона активного драйва: · Блинная эстафета и богатырские забавы · Баттл частушек и перетягивание каната · Гонки на метлах (без ограничений по возрасту и правам) Зона магии и коллаборации: · Массовый народный хор · Славянские гадания и «Соседская почта» · Фото с символом года и ежечасные розыгрыши Зона вкуса и ручной работы: · Ярмарка локальных мастеров: от вязаных носочков до медовых пряников · Фестивальные рубли. Покупаешь у мастеров — получаешь купоны на крутые розыгрыши Главные эксклюзивы: · Фоточеллендж года: Уникальный арт-объект — Самый большой валенок России от художника-монументалиста Валерии Лошак. Обязательно к посещению для ленты. · 17:00 — Зажжение «Солнца двора». Яркая и тёплая точка праздника. Каждый получит вкусное предсказание на будущее. АТС — это сердце, где бьётся ритм настоящих традиций. Встречай Масленицу не как обычный праздник, а как начало новой, классной традиции.