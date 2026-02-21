ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Масленица: дворовая версия

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Еда

Про событие

Это не просто гуляние, а генератор дворового счастья. Забудь про скучные сценарии, здесь правят бал энергия, смех и соседское единство. Программа-максимум: 12:00 — Официальный старт весны. Зажигательное шоу, первый блин на удачу и заряд праздничной энергии Зона активного драйва: · Блинная эстафета и богатырские забавы · Баттл частушек и перетягивание каната · Гонки на метлах (без ограничений по возрасту и правам) Зона магии и коллаборации: · Массовый народный хор · Славянские гадания и «Соседская почта» · Фото с символом года и ежечасные розыгрыши Зона вкуса и ручной работы: · Ярмарка локальных мастеров: от вязаных носочков до медовых пряников · Фестивальные рубли. Покупаешь у мастеров — получаешь купоны на крутые розыгрыши Главные эксклюзивы: · Фоточеллендж года: Уникальный арт-объект — Самый большой валенок России от художника-монументалиста Валерии Лошак. Обязательно к посещению для ленты. · 17:00 — Зажжение «Солнца двора». Яркая и тёплая точка праздника. Каждый получит вкусное предсказание на будущее. АТС — это сердце, где бьётся ритм настоящих традиций. Встречай Масленицу не как обычный праздник, а как начало новой, классной традиции.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»
Богемный арт-бранч: «Бандитский Петербург: гопники, сыщики, аферисты»

3600₽

Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»
Выбор редакции
Иммерсивный ужин «Тайная вечеря»

от 6000₽

Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»
Богемный арт-бранч: «Светские львицы: блеск, интриги и судьбы российской элиты»

3600₽

Мастер-класс по керамике в саду особняка
Мастер-класс по керамике в саду особняка

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста