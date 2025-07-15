Экспозиция представляет 13 проектов выпускников магистратуры Art & Science Университета ИТМО на стыке современного искусства, науки и технологий. Шестая по счету дипломная выставка магистратуры Art & Science — о том, как современные технологии могут расширить возможности эмпатии и о том, как меняется понимание машины в XXI веке. Тема выставки – не инструкция для студентов работать с определенными идеями, а попытка осознать те основные направления мысли и пластических решений, которые интересны художникам нового поколения. Среди экспонатов — цифровые и интерактивные инсталляции, художественные объекты, задействующие робототехнические устройства и биотехнологии. Например, ольфакторная скульптура с DIY-девайсом, имитирующим работу носа; виртуальная реальность, погружающая в 3D-модели кластеров клеток; тактильные карты, которые одновременно являются трехмерными скульптурами фотографических данных. Посетители могут не просто рассматривать экспонаты, но и взаимодействовать с ними: играть в компьютерную игру, построенную по принципу клеточного автомата; влиять на аудиовизуальный ряд своей улыбкой или вступать в диалог с грибами через их электрические импульсы. Также художники, используя современные цифровые и аналоговые технологии, приглашают зрителей к диалогам о силе воздействия радиации, обращаются к воспоминаниям о культуре садоводства, исследуют феномен фантомных болей и привлекают внимание к важности сохранения языкового разнообразия регионов России. Художники: Иван Белоусов, Анастасия Вержбицкая, Тальяна Вяльцева, Наиль Гайнулов, Габриэле Герулайтите, Владислава Джуля, Валерия Добулевич, Ирина Калапышина, Ирина Короткая, Валерия Макарова, Ольга Мицкевич, Влада Олейник, Елена Потуремец, Людмила Фридман, Алина Чараева, Анастасия Шуляк. Куратор: Ольга Вад.