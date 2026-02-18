Иммерсивная экспозиция на 6 залов погрузит тебя в биографию значимых героинь Библии и поможет разобраться в предназначении и месте женщины с точки зрения христианства. Считаются ли женщины слабым полом или им отведена особая роль? Тему раскроют через масштабные инсталляции, музыку, ароматы и произведения современных художников. Ты познакомишься с характерами и судьбами 11 женщин из Ветхого и Нового Заветов — от Евы до Девы Марии. Среди них были как верные и добродетельные, так и неразумные и жестокие. Ты узнаешь о последствиях выбора представленных героинь и сможешь примерить их решения на себя и поразмышлять о значимости каждого отдельного голоса в общей истории.