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Деяния женщин

Брусницын
Кожевенная линия, 30

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 900₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Иммерсивная экспозиция на 6 залов погрузит тебя в биографию значимых героинь Библии и поможет разобраться в предназначении и месте женщины с точки зрения христианства. Считаются ли женщины слабым полом или им отведена особая роль? Тему раскроют через масштабные инсталляции, музыку, ароматы и произведения современных художников. Ты познакомишься с характерами и судьбами 11 женщин из Ветхого и Нового Заветов — от Евы до Девы Марии. Среди них были как верные и добродетельные, так и неразумные и жестокие. Ты узнаешь о последствиях выбора представленных героинь и сможешь примерить их решения на себя и поразмышлять о значимости каждого отдельного голоса в общей истории.

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