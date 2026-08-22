Спектакль-променад — это территория свободы и легкости, где каждый участник превращается в героя своего собственного приключения. Наушники, музыка, движение — и ты погружаешься в историю девочки, которая учится верить в свои силы и смотреть на мир шире. Вместе с ней танцуешь, поёшь, открываешь новые горизонты — и вдруг понимаешь: смелость быть собой всегда в моде. Это пространство, где взрослые снова становятся детьми, забывают про оценки и ограничения, и просто живут — ярко, без страха, в потоке настоящего момента. Больше свободы. Больше радости. Больше тебя.