ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Маша, танцуй!

Марсово поле

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль-променад — это территория свободы и легкости, где каждый участник превращается в героя своего собственного приключения. Наушники, музыка, движение — и ты погружаешься в историю девочки, которая учится верить в свои силы и смотреть на мир шире. Вместе с ней танцуешь, поёшь, открываешь новые горизонты — и вдруг понимаешь: смелость быть собой всегда в моде. Это пространство, где взрослые снова становятся детьми, забывают про оценки и ограничения, и просто живут — ярко, без страха, в потоке настоящего момента. Больше свободы. Больше радости. Больше тебя.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Homo Omon. Эхо будущего
Homo Omon. Эхо будущего

от 2200₽

Вий
Вий

от 800₽

Контейнер №7
Контейнер №7

1290₽

Урод
Популярное
Урод

от 1500₽

Русалочка
Русалочка

1700₽

Монро: ненормальная!
Выбор редакции
Монро: ненормальная!

от 2150₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста