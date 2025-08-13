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Акустический концерт на летней сцене Ю — близкая, почти интимная встреча, где каждая песня будто бы звучит лично для тебя. Мартин умеет создавать ту самую атмосферу, в которой хочется молчать и слушать, чувствовать и вспоминать, ловить каждую вибрацию и каждое слово.
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