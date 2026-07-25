Уютная ярмарка, где каждая вещь рассказывает свою историю, хранящие тепло рук своих создателей. Маркет в тематике «Сады Петербурга». Более ста мастеров ручной работы представят свои работы: керамика, дизайнерская одежда, украшения из жемчуга и серебра, винил и многое другое. Крафтовые сыроварни, испанский хамон, домашнее мороженое и другие вкусности в зоне фуд-корт. А также творческие мастер-классы, выступления ди-джея и сладкий поп-корн за покупки. 25-26 июля с 12:00 до 21:00