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Маркет на Неве

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Бесплатно
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Фестивали
Еда

Про событие

Уютная ярмарка, где каждая вещь рассказывает свою историю, хранящие тепло рук своих создателей. Маркет в тематике «Сады Петербурга». Более ста мастеров ручной работы представят свои работы: керамика, дизайнерская одежда, украшения из жемчуга и серебра, винил и многое другое. Крафтовые сыроварни, испанский хамон, домашнее мороженое и другие вкусности в зоне фуд-корт. А также творческие мастер-классы, выступления ди-джея и сладкий поп-корн за покупки. 25-26 июля с 12:00 до 21:00

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