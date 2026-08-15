ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Маркет Маркета

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Концерты
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Локальные бренды, зоны отдыха и выступления артистов: Яндекс Маркет проведёт большой летний фестиваль. На «Маркете Маркета» свои товары представят более 60 российских брендов, в том числе из Санкт-Петербурга и области. Например, CHOIS, Chaika, Flawsome, KRYGINA Cosmetics, bobber, Chasha, VT Cosmetics, Sim Russia. Гости смогут выбрать одежду, украшения, аксессуары, косметику, товары для дома и другие вещи. Для гостей подготовили мастер-классы, спортивные и детские площадки, тематические зоны сервисов Яндекса и партнёров фестиваля. На территории также будут работать зоны отдыха и фудкорт с блюдами петербургских ресторанов. Кроме этого, на главной сцене пройдут выступления музыкантов. 15-16 августа с 12:00 до 21:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста