Локальные бренды, зоны отдыха и выступления артистов: Яндекс Маркет проведёт большой летний фестиваль. На «Маркете Маркета» свои товары представят более 60 российских брендов, в том числе из Санкт-Петербурга и области. Например, CHOIS, Chaika, Flawsome, KRYGINA Cosmetics, bobber, Chasha, VT Cosmetics, Sim Russia. Гости смогут выбрать одежду, украшения, аксессуары, косметику, товары для дома и другие вещи. Для гостей подготовили мастер-классы, спортивные и детские площадки, тематические зоны сервисов Яндекса и партнёров фестиваля. На территории также будут работать зоны отдыха и фудкорт с блюдами петербургских ресторанов. Кроме этого, на главной сцене пройдут выступления музыкантов. 15-16 августа с 12:00 до 21:00