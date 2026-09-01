Музыкант-художник, автор, перформер. Начинала с фортепианного фолка, но быстро поняла, что рамки одного жанра тесны. Сейчас это смесь электроники, поп-рока и индастриала с честным текстом и визуальной эстетикой, где каждый выход становится историей. За плечами — 4 альбома, больше 80 треков, выступления на фестивалях, финал телевизионного шоу, коллаборации с разными музыкантами и работа над собственным визуальным языком.