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Про событие
Музыкант-художник, автор, перформер. Начинала с фортепианного фолка, но быстро поняла, что рамки одного жанра тесны. Сейчас это смесь электроники, поп-рока и индастриала с честным текстом и визуальной эстетикой, где каждый выход становится историей. За плечами — 4 альбома, больше 80 треков, выступления на фестивалях, финал телевизионного шоу, коллаборации с разными музыкантами и работа над собственным визуальным языком.
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