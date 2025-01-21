Марат Айрапетян. Как я летал на Марс
Тренинговый центр Измайловский, Измайловский проспект, 2, 4 этаж
Начало:
Завершение:
от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+
Выставки
Про событие
Кажется, что полет на Марс - из раздела фэнтези. Но на самом деле люди уже активно готовятся к полёту на Марс. В августе центром подготовки к марсианскому полёту на целый месяц стала Армения - там была построена база, имитирующая жизнь на Марсе. Марат работал специалистом по управлению этой миссии. Лекция том, зачем вообще нужно покорять Марс и что это принесет человечеству, как люди готовятся к полёту на Марс и что такое марсианские миссии изнутри. Лектор: Марат Айрапетян - космический инженер, участник команды по созданию спутников, специалист марсианской имитационной миссии, автор блога «Юра, мы справимся!», амбассадор Техпросвет ВКонтакте. Количество мест ограничено.
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