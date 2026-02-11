«Молчание ягнят», «Семь», «Зодиак» — маньяки на экране стали культовыми персонажами, а их образы — частью поп-культуры. Но что на самом деле люди знают о настоящих серийных убийцах? Чем психология реальных преступников отличается от голливудских сценариев? Есть ли в кино реалистичные образы серийников? И почему люди одновременно боятся и заворожённо следят за этими историями? На лекции разберёшь: • Главные мифы о маньяках, созданные кинематографом • Как устроена психология серийных убийц в реальности • Почему некоторые исторические преступники так и не стали «звёздами» экрана • Какие фильмы и сериалы стоит посмотреть на тему серийных убийц, и почему популярные картины на эту тему могут быть плохи и даже вредны На лекции сможешь понять, где заканчивается киношный триллер, и начинается леденящая душу правда. Будет страшно. Будет познавательно. Будет диалог о природе зла — в искусстве и в жизни. О лекторе: Алёна Ленковская. Уголовный юрист и юридический психолог, научный редактор издательства «Эксмо». Автор телеграм-канала «Психолог в законе», популяризатор права и психологии.