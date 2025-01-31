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Manny Rod

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 3750₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Концерт известного доминиканского певца Manny Rod, исполняющего авторскую музыку в стиле бачата. Современная бачата - это уникальный музыкальный стиль, основанный на традиционной доминиканской музыке с элементами R&B, хип-хопа и реггетона. В концерте также примут участие семеро музыкантов из группы Emotion, чтобы ты смог насладиться живым аутентичным исполнением бачаты. До и после концерта тебя ждёт развлекательная программа и вечеринка: шоу-номера, танцевальная анимация для зрителей, DJ. Программа вечера: – 19.00-22.00 - вечеринка с DJ, шоу-программа, танцевальные анимации – c 22.00 - концерт MANNY ROD – по окончанию концерта и до 24:00 - играет DJ

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