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Манчкин

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры

Про событие

Игротека в «Современнике» подойдeт для бывалых настольщиков, новичков, заблудшего путника и весёлой компании. «Манчкин» — игра, построенная исключительно на случайности и стремлении игроков не дать победить кому-то другому. Шаг за шагом тебе предстоит расправиться с монстрами, залутать забавные артефакты и перехитрить всех на пути к 10 уровню. Словом, эталонная ролевая карточная игра, партии игры в которую не бывают скучными. Не переживай, если ты новичок. Ведущий объяснит правила и подскажет, как играть.

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