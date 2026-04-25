Игротека в «Современнике» подойдeт для бывалых настольщиков, новичков, заблудшего путника и весёлой компании. «Манчкин» — игра, построенная исключительно на случайности и стремлении игроков не дать победить кому-то другому. Шаг за шагом тебе предстоит расправиться с монстрами, залутать забавные артефакты и перехитрить всех на пути к 10 уровню. Словом, эталонная ролевая карточная игра, партии игры в которую не бывают скучными. Не переживай, если ты новичок. Ведущий объяснит правила и подскажет, как играть.