Традиционный микс метала с восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, которая захватит с первых минут. Спустя более года Manapart отправляется в долгожданный тур по России. В этот раз больше городов и ещё больше огня, взрыва энергии и драйва. В рамках тура группа представит свой второй полноформатный альбом «Red», который на ура приняли российские и западные критики и поклонники, исполнит любимые хиты и ещё неизданные мощнейшие треки.