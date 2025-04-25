Manapart
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 4800₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Традиционный микс метала с восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, которая захватит с первых минут. Спустя более года Manapart отправляется в долгожданный тур по России. В этот раз больше городов и ещё больше огня, взрыва энергии и драйва. В рамках тура группа представит свой второй полноформатный альбом «Red», который на ура приняли российские и западные критики и поклонники, исполнит любимые хиты и ещё неизданные мощнейшие треки.
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