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Manapart

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 4800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Традиционный микс метала с восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, которая захватит с первых минут. Спустя более года Manapart отправляется в долгожданный тур по России. В этот раз больше городов и ещё больше огня, взрыва энергии и драйва. В рамках тура группа представит свой второй полноформатный альбом «Red», который на ура приняли российские и западные критики и поклонники, исполнит любимые хиты и ещё неизданные мощнейшие треки.

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