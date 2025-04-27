Фестиваль новой музыки, который объединит на одной сцене ярких представителей современной альтернативной сцены Санкт-Петербурга. В этот вечер зрители станут свидетелями музыкального марафона, где каждый артист представит свой взгляд на современную музыку. В рамках фестиваля выступят: МИНУС18 Тайви тикток-панк MAXXIMVL Owar1 Party At The Parting Lot «Мама, буду поздно!» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где каждый найдёт что-то особенное для себя. От драйвового панка до экспериментального звука — этот вечер обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий весны. Готовься к незабываемому вечеру, где музыка не знает границ, а энергия бьёт через край.