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Мама, буду поздно

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль новой музыки, который объединит на одной сцене ярких представителей современной альтернативной сцены Санкт-Петербурга. В этот вечер зрители станут свидетелями музыкального марафона, где каждый артист представит свой взгляд на современную музыку. В рамках фестиваля выступят: МИНУС18 Тайви тикток-панк MAXXIMVL Owar1 Party At The Parting Lot «Мама, буду поздно!» — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, где каждый найдёт что-то особенное для себя. От драйвового панка до экспериментального звука — этот вечер обещает стать одним из самых ярких музыкальных событий весны. Готовься к незабываемому вечеру, где музыка не знает границ, а энергия бьёт через край.

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