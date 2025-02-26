О фильме: Через три года после начала Тихоокеанской войны мама мальчика Махито погибла при пожаре в Токио, а ещё через год отец женился на её сестре и отправил сына в фамильное поместье в сельской местности. Глава семьи работает на оборонном заводе и редко бывает дома, поэтому мальчику приходится проводить дни с беременной мачехой и в окружении пожилой прислуги, и, кроме того, с самого первого дня его донимает подозрительная серая цапля. Однажды птица говорит Махито, что может отвести его к матери, и заманивает в загадочную башню, которую окружает множество местных легенд. Вход: любой напиток в кофейне.