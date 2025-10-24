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Make It Louder

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Особая вечеринка без строгих тем и дресс-кодов. Просто отличная музыка, правильный вайб и атмосфера полного расслабления — это способ зарядиться, настроиться на одну волну и как следует разогреться перед грядущим взрывом. Чтобы зарезервировать стол, звони по номеру. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет)

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