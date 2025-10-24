Make It Louder
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Особая вечеринка без строгих тем и дресс-кодов. Просто отличная музыка, правильный вайб и атмосфера полного расслабления — это способ зарядиться, настроиться на одну волну и как следует разогреться перед грядущим взрывом. Чтобы зарезервировать стол, звони по номеру. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет)
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