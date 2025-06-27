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Majira

АТС
улица Некрасова, 3-5 (барный кластер)

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открой в себе ритм Африки на вечеринке MAJIRA! Это путешествие в сердце африканского лета, где пульсирующие ритмы афро-хауса пробуждают первобытную энергию танца. Приготовься к ночи, наполненной магией, страстью и незабываемыми моментами. AGNY FLuTe, чьи зажигательные мелодии покорили танцполы Dubai и Qatar, создаст неповторимую атмосферу этой ночи.

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