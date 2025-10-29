Для описания законов физики используются математические формулы, к примеру, знаменитая E=mc^2. Для описания же законов, управляющих человеческой жизнью, свой язык не изобретён, и эти законы, как правило, выражены писателями на обычном, человеческом языке — очень часто на латыни. Такие фразы давно обрели своё место над классными досками и затёрлись до полной утраты смысла. Существует, однако, способ придать таким фразам (их обычно называют максимами или сентенциями) прежнюю силу, и этот способ — увидеть их в действии, попробовать применить их к конкретным ситуациям, или, скажем, подобрать контрпример. На лекции обсудят, как значение тех или иных крылатых фраз раскрывается в их приложении к анализу произведений искусства, к методологии науки и творчества и даже к нашей обыденной жизни. Речь пойдёт о мыслях Фрэнсиса Бэкона и Рене Декарта, фильмах Дэвида Линча и Джима Джармуша, философских взглядах легендарного врача Парацельса и легендарного математика Анри Пуанкаре, а также о многом другом.