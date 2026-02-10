Магазин конфет (Candy shop)
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3850₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Здесь будет свой магазин конфет: розовый свет, сахарная вата, сладкие детали и танцпол, который будет выглядеть слишком вкусно, чтобы уйти рано. Ещё будешь слышать рэп, попсу и твои любимые треки. Билет / бронь = вход без очереди С собой возьми паспорт / военный билет / права.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи