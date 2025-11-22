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Мафия во дворце

FreeDom
Казанская ул., 7

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от 450₽ до 950₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

В дыму и подозрениях — мафия готовит свой коварный ход. Петербургская мафия за большим столом: много ролей, один из лучших ведущих в городе, классная компания и возможность проверить себя на прочность и хитрость. Билеты: 3 игры - с 19:00 - 950 руб (полный билет на весь вечер) 2 игры - с 20:30 - 750 руб 1 игра - с 21:30 - 450 руб Игры проходят каждую неделю в пятницу и субботу с 19:00. В каждый билет входит безлимит напитков: чай, кофе и сладости. Чайная станция и кофемашина теперь всегда в доступе прямо в зале игры.

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