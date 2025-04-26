Мафия или «Магия и Тайны Хогвартса»? Присоединяйся к волшебному ролевому приключению. Каждый игрок станет учеником Хогвартса, тёмным волшебником или даже загадочным существом. Возможно, тебе достанется роль отважного грфиндорца, хитрого слизеринца, или же ты окажешься приспешником Волан-де-Морта... а может, и вовсе загадочным анимагом. Запись: через Telegram-группу по ссылке (бот или личные сообщения) Стоимость: 1500 руб. за вечер (новым игрокам 1000руб.) Место проведения: MAZE - точный адрес будет ближе к игре Ролевой Прайд — это смесь классической «Мафии» и D&D, где судьба каждого решается не только голосованием, но и магией, хитростью и волей судьбы. Приходи, даже если никогда не играл. Правила объяснят, волшебную палочку выдадут.