MADK1D впервые в стенах VNVNC. Почти любой трек madk1d становится интернет-хитом, будь это грязный рок, трендовый гиперпоп или архивкор с синти-попом, как в новом альбоме. 2 августа + VNVNC + Саундтреки твоего лучшего лета = самые незабываемые выходные. Резерв столов по указанному номеру телефона. FC/DC Не забудь оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет). Обрати внимание: билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!