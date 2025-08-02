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MADK1D

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

MADK1D впервые в стенах VNVNC. Почти любой трек madk1d становится интернет-хитом, будь это грязный рок, трендовый гиперпоп или архивкор с синти-попом, как в новом альбоме. 2 августа + VNVNC + Саундтреки твоего лучшего лета = самые незабываемые выходные. Резерв столов по указанному номеру телефона. FC/DC Не забудь оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет). Обрати внимание: билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!

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