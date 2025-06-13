Полное погружение в атмосферу бразильского карнавала – праздник, солнце и зажигательные ритмы. Танцпол раскачают не только резиденты, но и приглашённые профессиональные танцоры, а бразильские гости в роскошных нарядах добавят жары. Будет много интерактива: турнир по набиванию мяча, мастер-класс по созданию карнавального веера, бесплатные временные тату или карнавальный макияж, чтобы полностью войти в образ. Дресс-код: самый яркий бразильский стиль. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.