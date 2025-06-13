Made in Brazil: Carnaval
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Полное погружение в атмосферу бразильского карнавала – праздник, солнце и зажигательные ритмы. Танцпол раскачают не только резиденты, но и приглашённые профессиональные танцоры, а бразильские гости в роскошных нарядах добавят жары. Будет много интерактива: турнир по набиванию мяча, мастер-класс по созданию карнавального веера, бесплатные временные тату или карнавальный макияж, чтобы полностью войти в образ. Дресс-код: самый яркий бразильский стиль. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.
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