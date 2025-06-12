Погружайся в тропическую жару и отправляйся в самое сердце Амазонии. Там тебя ждут горячие ритмы, атмосфера диких джунглей и, конечно, сюрпризы от команды VNVNC. Специально для тебя: турнир по набиванию мяча с призами, бесплатный макияж, чтобы сиять ярче, и специальные танцоры, которые не дадут заскучать на танцполе. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.