Вечеринка в честь четвёртого дня рождения комьюнити любителей бадминтона. Здесь будут общаться, знакомиться и вспоминать всё самое лучшее, что произошло с Мачтами за это время. За музыкальную часть вечера отвечает авторская вечеринка клуба «ПортРокКлуб» при участии диджеев Отпуск и Sweet Hard Вход свободный.