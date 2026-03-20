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Про событие
Вечеринка в честь четвёртого дня рождения комьюнити любителей бадминтона. Здесь будут общаться, знакомиться и вспоминать всё самое лучшее, что произошло с Мачтами за это время. За музыкальную часть вечера отвечает авторская вечеринка клуба «ПортРокКлуб» при участии диджеев Отпуск и Sweet Hard Вход свободный.
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