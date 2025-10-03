Акустический концерт, в котором будет сочетание инди-попа, мистического фолка и этнических мотивов. В музыке Maalika природа становится не просто фоном, а настоящим собеседником, через который артистка делится своими мыслями и чувствами о мире вокруг. Встреча пройдёт в удивительном особняке князя Голицына — место, где прошлое встречается с настоящим. «За каждой тёмной ночью всегда встанет солнце» (укромно, совсем-совсем не крупно и «от руки») Двери — 19:00, начало — 20:00.