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Мы Май Мачты Музыка Команда артисток, каждая со со своим особенным звучанием, отправляются в путешествие длиною в одну ночь. Начиная с хауса, во всем хаосе происходящего, ломано и ритмично они откроют техно сцену. Нежные и хрупкие, они ломают не только ритмы, но еще и сердца. kedr livanskiy (dj set) euka tenа svetiritm sweet hard erida secret guest
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