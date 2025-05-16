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«Людовико Эйнауди». Мультимедийный концерт при свечах

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

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Завершение:

от 1400₽ до 3100₽
Возраст 0+
Концерты
Необычное

Про событие

Тысяча горящих свечей, знаменитые шедевры гения неоклассики Людовико Эйнауди, таинственная церковь Яани Кирик и виртуозы популярнейшего оркестра Espressivo Orchestra. Насладись полным погружением в завораживающие, медитативные, инопланетные произведения Эйнауди и любимые хиты в одном из самых романтических мест северной столицы.

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