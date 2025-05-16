Тысяча горящих свечей, знаменитые шедевры гения неоклассики Людовико Эйнауди, таинственная церковь Яани Кирик и виртуозы популярнейшего оркестра Espressivo Orchestra. Насладись полным погружением в завораживающие, медитативные, инопланетные произведения Эйнауди и любимые хиты в одном из самых романтических мест северной столицы.