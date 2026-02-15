Людмил Огурченко
площадь Конституции, 2
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 18000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Лейтмотив «соло на воробушке» пронзает весь релиз насквозь, заставляет искать и ждать, дождаться и радоваться. Этот проект сочетает в себе танцевальные и сатирические песни в инди-поп жанре.
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