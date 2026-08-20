Спектакль по пьесе Альберта Гурнея. Энди и Мелисса познакомились детьми, начали переписываться и уже не смогли остановиться. На твоих глазах развернётся история их жизней, идущих параллельно и тем не менее неразрывно связанных. Одарённая девочка из богатой семьи опускается на самое дно, обыкновенный парень из низов поднимается на самый верх социальной лестницы. Робкий подростковый роман, торопливо прерванный родителями, оказывается судьбой. Предназначенные друг другу, Энди и Мелисса не могут быть вместе, и только письма становятся связующей нитью между ними. Нить эта натянута до предела, потому что любить – это скользить по тонкому льду, идти по краю пропасти, гореть, взлетать и падать, ранить и спасать. Актёры рассказывают историю настоящей Любви с предельной откровенностью и честностью, а условность сценического оформления и способ актёрского существования обеспечивают пьесе острое современное звучание. Продолжительность: 1 час 35 минут без антракта.