Лакановский психоанализ утверждает: структура любви неразрывно связана с символическим законом. Там, где этот закон отвергнут, любовь утрачивает свою диалектику — перестаёт быть историей желания, построенной на тайне, нехватке и опосредовании Другим. Какие вопросы обсудят на лекции: — Почему отбрасывание Имени-Отца лишает субъекта доступа к символической регуляции, делающей возможным диалог с Другим? — Как Другой при психозе перестаёт быть загадкой и превращается либо во всемогущего и прозрачного, либо во враждебного участника заговора, либо в продолжение собственного «Я»? — Почему любовь становится не отношением, основанным на нехватке, а прямым, буквальным актом, призванным заткнуть провал в реальности? Лектор: Анастасия Холодова — практикующий психоаналитик, лектор проекта «Анализируй это». Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.