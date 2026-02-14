Где познакомиться, в кого влюбиться, на ком жениться и возможно ли развестись в эпоху «самодержавия, православия и народности»? На лекции поговоришь о том, как любили в городе на Неве — Блистательном Петербурге мещане, рабочие, купцы, дворяне и, конечно же, императоры и их ближайшие родственники. Приходите и узнаешь: — Почему стоит избегать второго тура вальса с дворянской дочерью — Какие подарки получала сваха за свою работу — Кем были самые красивые женщины пушкинской эпохи — Как циркачка довела великого князя до кражи — Почему знатные мужчины Империи выбирали актрис и балерин, а не своих законных жён Лектор бранча — Мария Персиянова, дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. В стоимость билета входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай