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Любовь в большом городе: в кого влюбиться и на ком жениться в Российской Империи?

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

Где познакомиться, в кого влюбиться, на ком жениться и возможно ли развестись в эпоху «самодержавия, православия и народности»? На лекции поговоришь о том, как любили в городе на Неве — Блистательном Петербурге мещане, рабочие, купцы, дворяне и, конечно же, императоры и их ближайшие родственники. Приходите и узнаешь: — Почему стоит избегать второго тура вальса с дворянской дочерью — Какие подарки получала сваха за свою работу — Кем были самые красивые женщины пушкинской эпохи — Как циркачка довела великого князя до кражи — Почему знатные мужчины Империи выбирали актрис и балерин, а не своих законных жён Лектор бранча — Мария Персиянова, дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. В стоимость билета входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай

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