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Любовь на троих: опасные связи Серебряного века

Серж, улица Восстания, 19

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции-коктейле ты узнаешь о самых страстных и интригующих любовных и творческих союзах, чтобы лучше понять русскую культуру и дух времени на рубеже XIX–XX веков. Александр Блок пишет стихи жене, пока его друг Андрей Белый влюбляется в неё. Матильда Кшесинская оказывается связана сразу с несколькими великими князьями. Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский создают тройственный союз с Дмитрием Философовым. Анна Ахматова и Николай Гумилёв — поэты, которые несколько раз сходятся и расходятся, но продолжают оставаться частью жизни друг друга. А Маяковский становится не только возлюбленным Лили Брик, но и фактически входит в её семью — вместе с её мужем Осипом. За коктейлем ты поговоришь о любви, ревности, изменах, необычных браках и отношениях, которые бросали вызов правилам своего времени. Лектор — Полина Федорова, экскурсовод по Санкт-Петербургу, искусствовед и тележурналист. В стоимость входят сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток.

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