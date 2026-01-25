Свободные союзы, любовные треугольники, чужие жёны, ревность и зависимость становятся частью повседневности русской богемы. Это не было эпатажем ради хайпа, а было попыткой найти новую форму близости и оправдать желание языком идей, философии и искусства. Чем ближе революция, тем острее желание жить на пределе и испытывать границы дозволенного. Будущее кажется зыбким, поэтому настоящее проживают особенно жадно. Эпоху Серебряного века принято вспоминать через стихи и красивые мифы. На деле это время сломанных браков и экспериментов с любовью, которые редко заканчивались счастливо. В центре лекции — реальные истории Серебряного века: • Лиля и Осип Брик, Владимир Маяковский — отношения как постоянное противостояние. • Сергей Есенин, Зинаида Райх, Всеволод Мейерхольд — страсть, переросшая в трагедию. • Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов — попытка превратить союз в философский проект. • Александр Блок, Любовь Менделеева, Андрей Белый — идеализация, доведённая до нервного предела. Разберёшь, что в этих историях «факты», а что «мифы», кому на самом деле была выгодна «свободная любовь» и почему поиски идеала так часто оборачивались разрушением. Лекцию проведет Нанико Соколова — дипломированный историк, лектор, краевед, выпускница Исторического Факультета СПбГУ, экскурсовод с 16-летним стажем работы, специалист по истории архитектуры и культуре Петербурга 19 века. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай