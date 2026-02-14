Творческий завтрак, на котором будут говорить о любви не как о чувстве, а как о главной человеческой способности — той, что определяет, как мы мыслим, говорим и строим отношения. На этой встрече с Лилит Шеиной, автором книги «Любовь. Книга о главной способности человека», будут исследовать любовь как практику. Практику, которая начинается с душевной грамотности — умения слышать, формулировать и создавать осмысленные связи. Чем будут заниматься? — Размышлять о любви как основе конструктивного диалога и этики взаимодействия. — Работать с метафорическими картами — не для гадания, а как с инструментом, который помогает уточнять смыслы, находить внутренние противоречия и возвращать целостность своему опыту. — Вести живой разговор о том, как способность любить влияет на качество нашей жизни, проектов и отношений. Эта встреча для тебя, если ты: — Работаешь с людьми, смыслами или языком (коучи, психологи, руководители, художники). — Интересуешься философией, психологией и культурой общения. — Ищешь не готовые ответы, а более точные вопросы к себе и миру. — Рассматриваешь любовь не как романтический сюжет, а как практику мышления и действия. Формат: живая беседа, совместное исследование и практика с картами. Завтрак можно заказать по меню (оплачивается отдельно). Сбор гостей с 11:30, начало в 12:00.