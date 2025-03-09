Любовь к трем апельсинам
Чкаловский пр., 12/20 В
Начало:
Завершение:
от 950₽ до 1100₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Про событие
Больной принц и злая колдунья, две мертвые принцессы, дьявол с мехами и великанша-волшебница, театр – и жизнь, добро – и добро на театре, зло – и зло на театре… Зрителю предстоит во всем этом разобраться. Пусть маленькое станет огромным! Маленькие дела приводят к серьезным последствиям…
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