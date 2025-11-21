Любовь и смерть, Либидо и мортидо, Эрос и Танос — как ни назови, они проходят сквозь всю культуру. Лекторы решили дать этим двум сущностям станцевать вместе в очередной раз на новом мероприятии. Ты услышишь культурный, исторический, антропологический взгляд на то, как понятия любви и смерти, с одной стороны, были придуманы людьми; а с другой — помогают им придумывать самих себя. Доступны билеты на онлайн-трансляцию. Лекторы: Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера». Елизавета Фетисова. Преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.