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Любовь и смерть

ЕСОД дом еврейской культуры, Большая Разночинная улица, 25

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+

Про событие

Любовь и смерть, Либидо и мортидо, Эрос и Танос — как ни назови, они проходят сквозь всю культуру. Лекторы решили дать этим двум сущностям станцевать вместе в очередной раз на новом мероприятии. Ты услышишь культурный, исторический, антропологический взгляд на то, как понятия любви и смерти, с одной стороны, были придуманы людьми; а с другой — помогают им придумывать самих себя. Доступны билеты на онлайн-трансляцию. Лекторы: Анастасия Бурдина. Автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера». Елизавета Фетисова. Преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.

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