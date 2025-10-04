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Любовь до гроба и после гроба: эволюция парных надгробий

Тренинг-центр «Измайловский», муниципальный округ Измайловское

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

С первого ли взгляда можно определить, какой памятник поставлен любящим? По какой причине люди готовят место для себя заранее и какие ходы предлагают каталоги ритуальных агентств? Лиза Воронина поделится примерами, уже нашедшими свои места в музеях. Она расскажет: — как любовные обращения к «потустороннему» сочиняли древние; — кто первым позволил себе отразить эмоции на надгробных памятниках; — было ли сходство со скульптурами портретным и куда на самом деле стремится «ныряльщик из Пестума». Анастасия Стреблянская осветит опыт XIX и XX века: — какое кладбище обязано своей популярностью двум влюблённым; — почему скульптура Алиса Марке переехала из Люксембургского сада на кладбище Монпарнас; — зачем люди вкладывают в руку фигуры у склепа семьи Пло живые цветы? А также переведёт взгляд на более привычные нам формы надгробий. Полина Задорожняя разберёт примеры из Петербурга и рассмотрит эволюцию надгробий: от саркофагов до современных стеклянных плит. Кто рассказывает? Лиза Воронина — исследовательница, медиатор, куратор, лаборант в Отделе современного искусства Государственного Эрмитажа. Изучает современные коммеморативные практики, смерть в популярной культуре. Анастасия Стреблянская — медиатор Дома культуры «ГЭС-2» (Москва), тьютор и педагог, координатор Мастерской культурной медиации в рамках проекта «Летняя школа». Исследовательница практик репрезентации трудного наследия, изучает материальную культуру российских кладбищ с XX века до современности. Полина Задорожняя — редактор, медиатор, независимая исследовательница. Заведующая сектором культурных программ Библиотечного центра общения «Современник».

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