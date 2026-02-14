Лекция-исследование, где с помощью теории психоанализа, поговоришь о самом эксплуатируемом, но неуловимом понятии — о любви. Её называют и величайшим даром, и «мусором» поп-культуры, воспевают поэты и продают маркетологи. Но что же это? На лекции разберёшь: — «Перенос — это любовь»: что на самом деле стоит за этой знаменитой фразой Фрейда. — Влюблённость vs Любовь: в чем разница и как ее найти? — Кадр любви: мгновение или вечность? — Поэзия Серебряного века как клинический случай