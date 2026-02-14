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Любовь через оптику психоанализа: лекция-дискуссия

Лекторий Fata Morgana, Галерная улица, 20-22

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция-исследование, где с помощью теории психоанализа, поговоришь о самом эксплуатируемом, но неуловимом понятии — о любви. Её называют и величайшим даром, и «мусором» поп-культуры, воспевают поэты и продают маркетологи. Но что же это? На лекции разберёшь: — «Перенос — это любовь»: что на самом деле стоит за этой знаменитой фразой Фрейда. — Влюблённость vs Любовь: в чем разница и как ее найти? — Кадр любви: мгновение или вечность? — Поэзия Серебряного века как клинический случай

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