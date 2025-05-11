Поэты, скандалы, абсент и любовь на грани — прогулка по городу, где рождалась великая литература. А после — обед в ресторане. Добро пожаловать в Петербург начала ХХ века — город поэтов, богемных салонов, литературных дуэлей и тайных встреч. Здесь пили абсент вместо чая, любили отчаянно, спорили до скандалов и писали строчки, ставшие классикой. Ты увидишь, где жили, творили и страдали главные хулиганы и королевы Серебряного века. Маршрут экскурсии: — Дом Мурузи — место жизни самой влиятельной пары Серебряного века — Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус — «Гнездо грешных птиц» на Фонтанке — легендарный доходный дом с литературными борделями — Марсово поле и Летний сад — Дом Адамини — знаменитое литературное кафе «Привал комедиантов» — «Подвал Бродячей собаки» — культовое заведение поэтов и артистов начала ХХ века В финале экскурсии — обед в интерьерах особняка XIX века Milutin Palace, где ты узнаешь о самой красивой и трагической истории любви Серебряного века — Анны Ахматовой и Николая Гумилёва. Точка отправления экскурсии — Дом Мурузи (точный адрес при записи). Меню бранча: — Императорский салат с цыплёнком, кедровыми орешками и домашним майонезом — Куриная грудка с соусом из горгонзолы и картофелем stone — Бокал игристого Лектор: Полина Федорова — профессиональный гид по Петербургу. Длительность: экскурсия — 1 час + бранч — 1 час.