На двух танцполах клуба Blank соберется калейдоскоп из остатков летнего тепла, где среди хайлайтов ночи — лайвы и выступления больших артистов, старых и новых друзей, с пометкой на важное правило: »главное это музыка, »»» и тот, кто за ней стоит. В лайнапе: Wei / Adrena Lina / Pavel Volkov / Tolya Klepalov / Timur Ptahin / Конструктура / Superlative / dr.octavis / ISPORTISH / lordfotie / tierror / Annie / APO / APOLLO EASTMAN