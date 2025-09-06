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LY to years

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

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от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На двух танцполах клуба Blank соберется калейдоскоп из остатков летнего тепла, где среди хайлайтов ночи — лайвы и выступления больших артистов, старых и новых друзей, с пометкой на важное правило: »главное это музыка, »»» и тот, кто за ней стоит. В лайнапе: Wei / Adrena Lina / Pavel Volkov / Tolya Klepalov / Timur Ptahin / Конструктура / Superlative / dr.octavis / ISPORTISH / lordfotie / tierror / Annie / APO / APOLLO EASTMAN

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