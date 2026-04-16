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Lurve

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ностальгия и шум сольются в одно целое. Lurve — это нойз-поп с британским привкусом 80-х, где меланхолия встречает энергию пост-панка, а нежные гармонии разбиваются о гитарные стены звука. Их выступления — эмоциональные, искренние и немного дикие, как будто кто-то открыл окно прямо в прошлое и выпустил оттуда свет неоновых вывесок.

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