Вечер качественного метала и живого общения. 28 ноября, на пороге ночи Новолуния, когда Луна скрыта от глаз, сцена превратится в пространство звука и теней. Гостей ждут розыгрыши призов, тематическое оформление и свет, подчеркивающий атмосферу начала нового цикла. Lunar Fest — встреча для тех, кто ценит тяжёлую музыку и хочет разделить её с единомышленниками. Line-up: NEUROPOLIS ninthshaft White Egregor koschei | Кощей