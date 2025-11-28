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Lunar Fest

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Вечер качественного метала и живого общения. 28 ноября, на пороге ночи Новолуния, когда Луна скрыта от глаз, сцена превратится в пространство звука и теней. Гостей ждут розыгрыши призов, тематическое оформление и свет, подчеркивающий атмосферу начала нового цикла. Lunar Fest — встреча для тех, кто ценит тяжёлую музыку и хочет разделить её с единомышленниками. Line-up: NEUROPOLIS ninthshaft White Egregor koschei | Кощей

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