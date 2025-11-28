Первый танцевальный алгорейв в BLANK совместно с Open Alpha — проектом побратимом, что зародился в Бангкоке, но имеет русское происхождение. Это событие, где цифровое и аналоговое перекликается с аудио-визуальным, создавая поток, в котором эксперимент и хаос обретут форму танца. Будет два танцпола: лайв сцена «от синт и модуляр до лайвкодинга» и мощная «диджитальная» от Луч’, а также привозы из Москвы, при поддержке местной сцены резидентов Саунд клуба и обеих команд. В лайнапе: SHULYA / HIPUSHIT / PRIMITIVE / TEK-95 / GAMEGATE / MISHXN / HYPER JOHN / ANDRE BOSAK / TROPHOLLAXIS / ANDREY KAPTSAN / LOSHA RYABIKIN / DR.OCTAVIS / TIERROR / LORDFOTIE.